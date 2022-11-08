全國前16大美麗健康專業品牌生麗國際集團 (ShengLih Group)，慶祝深耕台灣20年，今年11月5日於林口體育館盛大舉辦20周年榮耀年會，現場達5000人共襄盛舉，一同見證生麗20周年里程碑。與生麗國際攜手合作多年的慈善公益團體，當天亦受邀出席，包括家扶執行長周大堯、勵馨副執行長王淑芬，台大兒童醫院院長李旺祚更親自錄製祝福短片，感謝生麗國際多年來對兒童醫療的支持。在現場5000人的溫馨見證下，生麗國際捐出300萬元予家扶基金會、409萬元予臺大兒童醫院，總計捐款新台幣709萬元，為扶助弱勢家庭貢獻心力，歡慶集團榮耀之餘仍不忘初衷回饋社會，讓活動增添更多溫暖心意。

生麗國際集團創辦人徐鳳娥(圖左)代表公司暖心捐贈家扶新台幣300萬元，家扶執行長周大堯親自出席受贈，感謝生麗為弱勢家庭貢獻心力。（生麗國際集團）

生麗國際集團執行長黃隆源致詞表示，此次生麗年會以「共˙承」作主題，齊心前行為共，傳遞文化為承，象徵生麗人以品牌為榮、齊心承擔，更要傳達眾志成城，擰成一股繩的堅毅精神。活動當天不僅邀請鼓鼓呂思緯、周蕙、韋禮安等知名藝人輪番表演，在金鐘紅毯主持人黃豪平的帶動下，現場歡笑聲綿延不絕，最後抽出3位幸運兒各得一克拉鑽石，將年會氣氛帶至最高點。

生麗國際集團2002年創立至今，不僅擁有最優質保養品及保健食品，更有傲視全國首屈一指獎金福利，其中以「購車基金 無限循環100萬元」領先同業，近年更是大手筆撥出5900萬元，贈送59台百萬進口名車，獎勵優秀的夥伴們。品牌能穩健走過20餘載，其背後必有相當扎實的底蘊。生麗國際致力提倡無香精、無定香劑、無色素、適合敏弱肌的專業保養品，並且研發以人為本的保健營養食品。不僅每項產品皆通過第三方SGS檢驗合格，其中6A高效鎖水防曬霜，更榮獲台灣唯一2021年防曬保養品「SNQ國家品質標章」最高肯定。

除了用心研發產品，生麗國際集團更不忘初心，以「感恩、誠信、服務」企業文化，從2013年展開回饋社會關懷行動，至今累計捐助各公益團體的善款，已逾新台幣7500萬元，而生麗國際也先後獲頒總統蔡英文「愛心企業-特別感謝獎」，以及桃園市長鄭文燦感謝狀。無獨有偶，正因為對自家產品的堅持及樂於回饋社會，生麗國際更獲頒副總統賴清德2022年「國家品牌玉山獎 傑出企業」，再次證實集團優越的品牌力。