善款年少300萬，屏東郵局伸手幫助植物人照顧，有壽險業者也加入募捐。(林和生攝)

長期投入植物人照顧的創世屏東院，因疫情無法辦理大型公益活動，使得今年善款短缺超過300萬收入，但平日安養無法停歇，屏東郵局獲悉消息後，提供300份個人化郵票義賣，只要民眾捐款1650元，幫助植物人一日安養，即可獲贈「個人化郵票」。

創世屏東院長林艾樺表示，植物人每日安養從看護墊、奶粉、濕紙巾等，每人每日所需費用約1650元，加上人事開銷及水電費，屏東院每月開銷超過200萬元。

無奈近幾年受到疫情影響，善款主要來源的大型活動紛紛取消，使得募款更加不易，所幸屏東郵局發起「一路郵您」活動，提供300份個人化郵票，民眾只要捐款1650元，幫助植物人一日安養，即獲贈「個人化郵票」感謝狀。

有壽險業者拋磚引玉，邀請保戶一同響應，希望達到募集30日植物人安養經費的目標。

林艾樺說，每個植物人背後都有一個辛苦的家庭，常常因照顧和經濟拖累，面臨解組和崩潰，創世長期致力植物人照護，紓解許多清寒植物人家庭的困境，年底前預計全院安養達到60位，支出更龐大，希望有更多善士加入愛心行列。