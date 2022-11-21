ONE BOY今年冬季上架新款「蓄熱科技防水機能禦寒保暖衝鋒背心」，百搭又保暖的特色深受朴敏英喜愛。（ONE BOY提供）

ONE BOY「科技Clo＋蓄熱防水機能禦寒衝鋒衣」配色豐富還附有多個口袋，朴敏英看到這張成果照後也用中文喊「我很愛這個！」（ONE BOY提供）

南韓女星朴敏英在《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》中扮演精明的陳夏京，職場上幹練穿著吸引戲迷模仿，她私下親民穿搭同樣吸粉，機能服飾品牌看準這點，在她殺青後邀約來台代言。朴敏英昨（21日）出席發表會笑說：「正巧最近在關注羽絨外套，結果品牌就來邀約。」她也打算趁工作空檔去逛夜市，「因為工作忙很少晃晃，但聽過台灣夜市很棒，我連台幣都換好了，如果明天有空就去一趟。」發表會主持人黃子佼力薦寧夏夜市，「粉絲們聽到了吧，我只推薦她寧夏，這樣你們蹲那個點就好！」

ONE BOY今年冬季推出新款「蓄熱科技防水機能禦寒保暖衝鋒背心」，標榜寬鬆版型、輕薄溫暖，不分男女都能穿著，並主打水在接觸表面時能形成圓珠狀滑落，不易浸濕布料，背心式設計可自由搭配多款內搭衣物，適合在換季時穿著。朴敏英說：「尤其近期露營很夯，山上會冷就適合穿，但大家多少怕拍照不好看，所以外型時髦也要做到。」她讚新品機能強外，隨便配拖鞋都好看，「說真的我很怕冷，就連睡覺也會穿。」朴敏英過去自製500瓶果醬送大家，寵粉形象廣為人知，她甜喊若有機會，下次來台灣也要送粉絲果醬。

除了新品吸睛外，品牌主打款也包含「科技Clo＋蓄熱防水機能禦寒衝鋒衣」，內裡跟帽子處採用柔軟又溫暖的北極絨材質，蓄熱值CLO相較去年更提升，配色也相當豐富，女款30色、男款25色，早鳥購入優惠價2千有找。