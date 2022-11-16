GU「HEAT PADDED夾層外套」輕量防潑水特色，旅遊或聚會都能簡單穿出門，售價不超過1500元。（GU提供）

迎接聖誕節、跨年到來，無論是與朋友聚會，或是來一趟小旅行，穿搭絕對必備一件保暖外套。日本流行服飾品牌GU推出新升級「HEAT PADDED夾層外套」系列，除了有經典、短版、變化款等不同版型，更有達15種顏色選擇；內裏採適量的中空纖維材質，讓整件單品更加輕量，保暖度隨之升級；表層防潑水的特性，更能應付突如其來的小雨。該系列男、女裝單品990元起，滿足小資男女們玩穿搭的需求。

經典版型的女裝「HEAT PADDED夾層外套」擁有可拆式的連帽，能自由穿脫，拉鍊搭配釦子又多一層保暖設計，防風的同時加倍保暖；男裝「HEAT PADDED夾層外套」經典版型則放大拉鍊拉片，讓拉鍊更好拉；短版女裝「HEAT PADDED夾層短版外套」則是首次推出，專屬女生的流行款式，頸部周圍具保暖效果和小臉效果，肩寬及胸圍的寬版設計營造出休閒感，更可自由搭配毛帽點綴整體造型。

而變化款則推薦男裝「HEAT PADDED夾層MA-1外套」和男女裝背心，今年透過肩寬、衣長的調整，進階版型讓上身不顯臃腫；對喜歡帥氣風格和oversize穿搭的女生來說，更是中性穿搭的實用單品。時髦的女裝「HEAT PADDED寬版背心」，在袖子和下襬內側採用鬆緊帶，營造略帶圓弧感的柔美輪廓，不僅適合內搭針織上衣或毛衣，怕冷的人還能外加一件外套，輕鬆打造溫暖休閒風格。

因應台灣冬季氣候而生，「HEAT PADDED夾層外套」系列採用保溫性高且輕盈的中空纖維材質，含有更多空氣層的顆粒狀棉花，防止熱度流失的同時又能夠達到良好的保暖效果；而機車族們在冬天最不喜歡迎面襲來的冷冽寒風，全新的「HEAT PADDED夾層外套」系列在袖口、下擺都採縮口設計，防止冷風灌入，寒冷冬日不再需要層層堆疊厚重衣物，只要一件就能輕鬆打造時尚穿搭。