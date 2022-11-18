兩性專家欣西亞，平時大方分享婚姻經驗及暢聊男女私密話題，因此有「性愛教官」的封號，不吝展現好身材的她，穿衣風格一向大膽，不過近來上節目卻被批評穿著「很低俗」，對此，她霸氣反擊：「老娘穿衣是給自己自己爽」。

欣西亞先前穿著粉色一字領洋裝參加節目錄影，沒想到節目播出後，卻被網友留言批評：「欣西亞這樣穿衣服真的不太好，幹嘛得穿這麼低，拉到這麼低都看不到事業線，你在做什麼節目，為什麼故意穿到這樣呢?不適合也太低俗了」，更直言：「沒有必要吧！只有一些男人根本不喜歡看的。但是，不是很多男人一定會喜歡的」。

欣西亞上節目穿著遭批低俗。(欣西亞和Shane任翔 臉書)

欣西亞隨後在社群平台曬出截圖，直言衣著在節目上適不適合、低不低俗，其實每個人心目中都有一把尺，頂多就是審美觀不同，但眼見網友將衣著牽扯到「男人喜歡看或不喜歡看」，讓她難掩怒火反擊對方將女人穿衣價值建立在男人眼光上，但自己打扮成怎樣，絕不是要穿給男人看，接著強調：「老娘穿衣是給自己high自己爽自己開心高興的，男人喜歡我的穿著，那只是剛好，男人不喜歡，我也不在意」，也衷心期盼每個女人都是女為己悅而容。

對此，網友紛紛留言力挺：「心裡有什麼畫面，看出去的一切就是那個意境，親愛的，不是妳的問題」、「明明就很好看啊～是妳才有身材撐起這件衣服呢」、「若要穿給別人看取悅別人，那有多辛苦」、「到底干男人什麼屁事，女生自己不能愛漂亮嗎」。