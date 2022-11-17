南韓29歲知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니、Jinny）過去靠清純、秀氣的外型爆紅，轉戰歐美後作風大膽，常引起爭議。近2年半未來台的她，近日現身台中高鐵，直接在站內換企鵝裝熱舞，更在額頭畫眼睛，無厘頭的舉動再度掀起討論度。

企鵝妹昨（16日）在Twitch平台開直播約13小時，紀錄在台中玩賽車、逛麗寶樂園和夜市等過程；最後一站，她到高鐵拿藍色企鵝裝，直接在站內更衣，接著俏皮地跳著企鵝舞，時間約20秒，結束前在額頭畫上眼睛後才搭高鐵回台北。

有鄉民將這段過程截圖PO上PTT，發文：「剛剛穿上了企鵝裝一個手舞足蹈欸，完美詮釋了只要我不尷尬，尷尬的就是別人～在台中的人可以去找她啊～剛剛還畫上了第三隻眼，真的猛～」

許多網友七嘴八舌地留言：「72烈士興奮了」、「已經訂高鐵票前往台中了」、「看起來特別適合企鵝裝」、「她中文還是很好欸，不簡單」、「不太懂，明明美金比較好賺，怎麼還會想經營台灣市場？」、「她是不是有點禿頭」、「單論實況內容還不錯，效果有做足，而且她是體力怪物，這點真的佩服」

企鵝妹2018年底曾在台灣念書，在歐美國家生活近2年半，10月中旬突宣布11月2日入境台灣，讓粉絲驚喜不已；如今企鵝妹真的來台旅遊，一舉一動都被外界關注。