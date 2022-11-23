盧秀燕市長及副議長顏莉敏、總幹事顏寬恒等，看到沿途鄉親的熱烈歡迎，特回以大大的愛心。(陳世宗攝)

九合一選舉進入最後決戰！參選連任的台中市長盧秀燕23日下午在副議長顏莉敏、總幹事顏寬恒、吳瓊華議員等陪同下，走訪海線大肚、龍井、清水、沙鹿、梧棲再到大甲、大安、外埔，12小時內走遍台中12區；偶陣雨中的鐵人路線，不只挑戰體力、更考驗毅力，盧秀燕要讓市民看見她的決心。

台中市海線地區23日午後雨勢漸歇，陽光微微露臉，海線的強風幾度吹亂盧秀燕的頭髮，盧秀燕充當麥克風手笑著說：「早上的大雨淋過了、下午的海風吹過了，現在風雨過後生信心，盧秀燕會帶著鄉親的滿滿期望，一路拚到最後，迎向光榮。」

盧秀燕掃街車隊今天下午在沙鹿區向上路與沙田路口，讓副議長顏莉敏、總幹事顏寬恒上車後出發，沿途鞭炮聲熱烈歡迎燕子車隊，一位阿公抱著孫子遠遠聽見麥克風廣播介紹，「盧秀燕本人親自來拜託」急忙跑出家門，看到盧秀燕本人還抓起金孫的手興奮揮舞。

沙鹿區剛下課的小學生第一次看到盧秀燕市長，站在路邊排排隊萌笑對市長比出愛心手勢，盧秀燕市長也回以大大的愛心。盧秀燕的車隊到大甲溪南岸橋頭，由市議員候選人楊啟邦、李文傑等人上車，陪同燕子市長於大甲、大安、外埔區展開掃街拜票。

盧秀燕掃街車隊行經台一線時，下班民眾開車看見盧秀燕的車隊，紛紛按喇叭加油打氣！沿途各區里長也在路口熱烈迎接燕子車隊，熱鬧非凡！