上月26日台中市神岡區1處廠房發現桶屍，1名年約40歲男子遭透明塑膠袋、藍色床包套住，塞進塑膠桶內再用水泥封屍，死者蔡姓女友涉重嫌；法醫高大成認為，追查共犯關鍵在水泥塊，並指出在攪拌水泥時，有機率讓皮屑、毛髮掉入，幸運的話可以找到第三人的DNA。

據《ETtoday新聞雲》報導，法醫高大成認為應還有共犯，若蔡女不願承認其可能擔心說出來遭到不利，或是蔡女有得到獲利選擇自己承擔，需要查清蔡女金流狀況；另外，高大成提到，若要追共犯關鍵在於水泥塊，並指出人在攪拌水泥時會流汗、撥髮、擦汗，有機率讓皮屑掉入水泥內，運氣好的話可以找到第三人的DNA。

回顧台中神岡桶屍案，這名年約40歲死者被以塑膠袋、床包裹住塞進塑膠桶內，再以水泥封屍，桶外露出1隻左手前臂，男性死者身高約163至170公分，身上沒無外傷、骨頭也無明顯碎裂，後背有刺青，檢警已鎖定特定涉案人全力追緝。

據悉，檢警專案小組在案發現場鑑識，循線查證發現新跡證，還疑蔡女因金錢糾紛而殺害男友，認定全案另有其他共犯；至於專案小組發現新跡證為何？檢方不願透露，僅表示，專案小組在現場鑑識所得循線查證，綜整後認定蔡女涉嫌重大，因全案仍在偵查，無法向外界說明。