來自彰化的王功兩廣龍獅團將於12月10日在行政院中部辦公室大禮堂演出。（張亦惠攝）

來自彰化的王功兩廣龍獅團將於12月10日在行政院中部辦公室大禮堂演出，成員董辰鴻（左）希望改變普羅大眾對龍獅團的觀念。（張亦惠攝）

來自彰化的王功兩廣龍獅團致力於發展舞龍舞獅，過去協助許多輟學少年走回正軌，現在則精進各項技術，讓團員能保送國立大學。行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠為此動容，邀請該團12月10日將在行政院中部聯合服務中心大禮堂演出「龍躍」舞劇。龍獅團總監巫松軒表示，「弄獅的孩子不是歹孩子」許多人對弄獅有刻板印象，邀請大家一起來看演出，了解這項運動。

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠說，他從這齣表演中獲得很多啟發，在實際生活中，王功兩廣龍獅戰鼓團就是逆風少年的助力，幫助了相當多的青少年擺脫困境，創造不一樣的人生，看他們的表演很令人感動。

巫松軒說，龍獅文化不只是廟會陣頭，更是全民運動會、世錦賽及亞錦賽的國際競技項目，到現在昇華到舞台劇的藝術演出，未來將持續努力在校園教育紮根，也希望社會大眾多多進場觀賞龍獅戰鼓的演出，給團員們鼓勵。

王功兩廣龍獅團目前有60多位團員，國中加入龍獅團在國內外比賽拿下佳績保送台體大4年級學生董辰鴻說，龍獅運動除了像競技運動需要體能外，也需要構思如何表達想呈現的畫面，但因大眾對龍獅運動抱有歧視，導致龍獅運動員難免有點自卑，他想改變大家的觀念，邀請大家來看演出，「看過就知道」。

巫松軒指出，此次推出劇目「龍躍」以八幕演出，成功克服場地限制，用鼓聲、中西洋樂器及龍獅上跳下躍的舞姿，演繹鯉魚如何不畏困難、屢敗不懈；變身的鰲魚如何在群魚「贊聲」、雄獅鼓舞之下力躍龍門，修煉為祥龍。