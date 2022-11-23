民進黨台中市長候選人蔡其昌，今天在市議員候選人陪同下，於豐后區及甲安埔冒雨進行掃街拜票。（陳世宗攝）

蔡其昌表示，很多都市計畫可以縫合縣市為什麼不做？為什麼東豐快速道路一直遲延，豐原區民四年來感到被邊緣化？（陳世宗攝）

九合一選戰倒數第3天！民進黨台中市長候選人蔡其昌，今天上午陪同市議員候選人冒雨展開豐后區及甲安埔區掃街拜票，媒體詢問蔡其昌說市長盧秀燕今天強調，市民才是台中的主人，縣市已合併超過十年，不要再分彼此？蔡其昌說，他已講一、兩個月市民才是最大咖，沒有人講分化；他主張市區持續進步、縣區就應要迎頭趕上。

選戰倒數藍、綠都訴求市民最大咖 蔡其昌：沒有人講分化

台中市長盧秀燕今天表示，台中縣市合併已經超過十年了，我們是一家人，我們都是台中市民，不要再分彼此，這樣挑撥分化不好。媒體也問，蔡英文總統頻繁來台中輔選已經11次，市長怎麼看？盧秀燕強調，市民才是台中的主人，他們有蔡總統，我們有市民，市民才是大咖，市民是我們的靠山。

蔡其昌今天受訪時說，我已經講一、兩個月跟台中市民拜託，市民才是最大咖，選台中市長就要跟台中市民拜託，盧市長從選舉開始有認真跟台中市民拜託嗎？還是因為要追逐總統夢，所以到全台灣各地向其他縣市民拜託，盧市長到投開票前三天，才發現台中市民才是最大咖。

蔡其昌指出，沒有人講分化，四年來對大慶車站延伸到烏日，大慶是原市區、烏日是原縣區，如果把大慶站高架延伸到烏日不是縫合縣市嗎？為什麼市府不做，讓烏日人感到為什麼高架化只做到原台中市，原台中縣不做？對九德、仁德停車問題都很重要，都應該要解決，為什麼不做高架化？

蔡其昌表示，很多都市計畫可以縫合縣市為什麼不做？為什麼東豐快速道路一直遲延，豐原區民四年來感到被邊緣化？為什麼海線鐵路雙軌高架不支持、海洋生態館還未開幕？媽祖園區四年過後，還缺一個媽祖？讓原縣區市民感受到邊緣化，感受到不被尊重、感受到不被重視，如果今天原縣區未感受到邊緣化，沒有人會提出這樣的主張。

蔡其昌強調，他主張市區持續進步、縣區就應該要迎頭趕上，這是市長的責任，市長讓縣區邊緣化，縣區才會出現這種口號、這樣的心聲！讓縣區的人來當一任市長看看！