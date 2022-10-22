第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月21日和22日舉辦，昨日由曾國城和唐綺陽主持的節目金鐘有笑聲有淚水，令觀眾留下深刻印象，而今（22）日戲劇金鐘則是曾寶儀獨挑大樑，讓眾人相當期待。李杏本屆以《茶金》入圍戲劇節目女配角獎，穿著中空性感禮服走紅毯，解放東西半球，看出搶紅毯第一美的決心。

李杏一襲膚金色禮服走上金鐘紅毯，展現吹彈可破的肌膚，胸前深V設計炸出東西半球，婀娜多姿身形全被看光；其實李杏在頒獎典禮前就曾透露，當然要搶紅毯第一美，「我要這個封號」，還為了這次走紅毯瘦身，想讓身材緊實些，穿著禮服才能更有看頭。

女星李杏中空深V戰服炸出東西半球，辣暈全場。（圖／陳俊吉攝）

金鐘57今年分為兩天舉辦，其中受矚目的戲劇節目獎入圍的有《俗女養成記2》、《茶金》、《逆局》、《斯卡羅》、《華燈初上》，每一部話題度都超高，也都被視為敲鐘大熱門。

典禮中有多段表演節目，而最驚喜的是，女歌手周蕙將要用4種語言唱7首入圍作品的主題曲，讓歌迷能看到周蕙超強實力。