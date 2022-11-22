嘉義縣物資銀行安排弱勢民眾擔任物資配送員，將愛心物資送至課後輔導班、長照據點、愛心食物冰箱等場域。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣物資銀行安排弱勢民眾擔任物資配送員，將愛心物資送至課後輔導班、長照據點、愛心食物冰箱等場域。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣物資銀行為輔導具工作意願且有工作能力的弱勢民眾為日後進入職場預做準備，以物資銀行為短期服務場域，安排弱勢民眾擔任物資配送員，將愛心物資送至課後輔導班、長照據點、愛心食物冰箱等場域，讓弱勢朋友感受到縣府及社會大眾滿滿的愛。

今年社會局結合聖保羅、樹蒞香、豬小妹麵包店、民雄肉包、福源肉粽、阿霞肉粽等21家在地商店，輔導弱勢民眾擔任物資銀行配送員，名為培力就業的計畫，不但匯集了各界愛心，也讓照顧弱勢的服務面向更加落實及多元化。

嘉縣慈善團體聯合協會理事長周信成表示，物資銀行長期關懷弱勢民眾，不僅僅只是陪伴，更提供就業機會，今年與勞動部發展署申請多元就業方案，並結合在地資源，協助服務在案的弱勢民眾，提供工作場域，協助其經濟獨立，進而自立。

嘉縣社會局長張翠瑤也說，為讓弱勢族群有機會看見不一樣的人生風景，政府需要為他們開啟一扇窗，提供培力就業就是一個很好的媒介機會，除了物資供給，更落實惜食觀念，共享食材於社區民眾。

參與其中的聖保羅朴子店店長劉惠姍說，社會上有很多需要關懷的弱勢朋友，他們的生活並不容易，聖保羅很高興能提供愛心服務機會，也會一直做下去，希望拋磚引玉，有更多民間單位、企業加入輸送愛心的行列。

嘉義縣長翁章梁指出，社會局結合嘉義縣慈善團體聯合協會辦理嘉義縣物資銀行，獲民間單位和企業大力支持，募得的愛心物資經社工評估後，協助有困難的個人與家庭，及時提供民生類物資，維持其基本生活品質、舒緩經濟壓力，截至目前受益對象已超過23萬9681人次。