無黨籍市長候選人黃珊珊兒子在造勢晚會驚喜「獻聲」。（摘自黃珊珊直播）

選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊於基隆路台泥停車場舉辦「偉大市民挺珊珊」萬人大造勢，晚間8時許，黃珊珊在支持者的簇擁大進場，並向支持者喊話，用白色的光來照亮藍綠的醜惡；而面對藍綠批評台北市停滯8年，黃珊珊也怒喊「他們到底有沒有住在台北啊！」最後一段黃珊珊兒子「獻聲」的影片，也讓黃珊珊在台上大淚崩。

黃珊珊造勢大會湧入超越1萬名的支持者，在黃珊珊大進場時，全體都站起歡呼，並揮動手上加油旗，黃珊珊上台後站在舞台中間，由柯文哲、民眾黨市議員候選人的陪同下發表演說，黃表示，柯市長已經改變台北的政治文化，黃珊珊要承先啟後。

黃珊珊高喊，大家是自由的，藍綠兩黨無所不用其極分化人民，想操作仇恨以及意識形態，造就現在惡劣的選舉文化，每天我們都是口水。「不投黑不投貪，票就投黃珊珊。」

黃珊珊表示，自己陪了台北這座城市24年，這8年是進步最快的時候，零舉債又還了570億，這件事情是台灣的奇蹟，是必須延續下去的政治文化，藍綠候選人說8年停滯，「他們到底有沒有住在台北啊！」

黃珊珊接著說，請他們看看台北市民8年來沒有偷懶，台北市絕對有進步並與國際城市並駕齊驅，每一個建設都是這個城市進步的證據，請他們張開眼睛看看，不要污衊台北市民。 這個城市需要有能力有魄力解決問題的人，而不是政黨的魁儡。

接著播放一段秘密影片播放，是黃珊珊的兒子驚喜「獻聲」，以樂高拼成一束花，由工作人員在現場送給黃珊珊，黃一看到兒子的影片即在台上淚崩，黃的兒子在影片中表示，「我希望妳贏，又希望妳身體健康，有好好休息的時間，我知道選市長是妳想要做的事，妳有妳的信念，我現在能做的就是好好照顧自己，不用擔心，妳想做的事情就好好去做。」