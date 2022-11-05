湖人好不容易打出的連勝氣勢，這樣就被西區黑馬爵士打破了！爵士5日繼續展現團隊戰力，全隊5名球員得分達兩位數，其中以馬爾卡寧27分、12籃板表現最佳，終場130比116輕鬆解決地主湖人，也讓湖人2連勝宣告終止，爵士則拿本季第7勝(3敗)。

兩隊互有領先的僵局，在次節被爵士率先打破，靠著馬爾卡寧、塞克斯頓、歐利尼克等人火力，爵士打出12比4小高潮拉開，且把領先幅度擴大到兩位數，上半場結束，爵士75比62領先地主湖人，光在上半場，爵士就有4人得分上雙。

爵士下半場開始就靠克拉克生三分球擴大領先到16分，不過詹姆斯第3節跟韋斯布魯克、安東尼戴維斯聯手追到只差兩分，可惜爵士馬上重新拉開，打到末節更持續保有雙位數領先，打到最後1分17秒，雙方都換下主力宣告大局底定。

原本盛傳將被交易的克拉克生，今天仍替爵士貢獻20分、7籃板及3助攻，歐利尼克18分，塞克斯頓17分，康利15分、10助攻；湖人以韋斯布魯克替補攻下28分最高，安東尼戴維斯22分，詹姆斯17分、11籃板及8助攻，隆尼沃克也有17分。