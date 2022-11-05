Giannis hit 'em with the spin cycle!! pic.twitter.com/YliigBchwk — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 5, 2022

就連灰狼「雙塔」戈貝爾與唐斯，也擋不住「字母哥」阿提托康波的凶猛攻勢！字母哥5日貢獻26分、13籃板及11助攻的本季首度大三元，公鹿以115比102力挫地主灰狼，搶下開季8連勝，本季到現在還沒嘗過輸球滋味，也是全聯盟唯一不敗隊伍。

公鹿一開賽就在阿提托康波強勢進攻下，一度領先地主灰狼13分之多，但灰狼隨即靠著愛德華茲、唐斯兩人逐漸追上，但在次節，哈勒戴也投入支援火力，幫助公鹿始終穩住領先優勢，上半場結束，公鹿61比54領先，哈勒戴半場16分。

公鹿下半場開始就打出17比6，一度擴大領先到19分，可是灰狼仍未放棄，末節重新縮小差距到個位數，不過阿提托康波此時挺身而出，帶領公鹿再次打出11比2，隨著唐斯最後1分54秒提前犯滿畢業，灰狼也宣告放棄繼續追分了。

除了阿提托康波大三元，哈勒戴也拿下全場最高29分，外加8籃板、6助攻，波提斯18分、8籃板，博尚14分；灰狼以愛德華茲24分最高，唐斯犯滿畢業前仍拿22分、11籃板及5助攻，諾威爾替補拿下13分，戈貝爾7分、13籃板。