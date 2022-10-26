Spotify周二表示，廣告成長的放緩，影響到第三季獲利率。此亦加劇了人們對經經濟疲軟衝擊數位廣告的擔憂。

Spofify股價在周二盤後交易中下跌約4%。目前谷歌母公司Alphabet也因廣告商削減支出，上季營收未能達成市場預期。

Spotify今年以來股價已經下跌58.5%。該芬蘭公司表示，第三季獲利率低於預期，公司並將之歸因於廣告業的疲軟、匯率波動，以及對歌曲作家和音樂出版商的補繳版權費。

執行長Daniel Ek告訴路透：「這是企業對經濟感到擔憂的一個早期指標」。「我們並不擔心長期發展，但短期內肯定會對公司造成影響，而且這還導致季度的毛利率下降」。

第三季月活躍用戶增至4.56億戶，三個月內增加了2300萬戶，表現超過Spotify財測，以及分析師預測的4.48億戶。

對公司相當重要的付費用戶數，上季則增加了13%，來到1.95億戶，超過分析師預測的1.94億戶。

Spotify的廣告營收則增長了19%，為3.85億歐元；而除了歐洲地區，所有地區都實現了雙位數的成長。

Spotify第三季營收達到30億歐元，年增21%，並一致於分析師預估的30億歐元。

由於廣告市場疲弱以及美國大型的出版合約，毛利率降至24.7%，低於預期。

該公司第三季並錄得營業虧損2.28億歐元，表現劣於分析師預期的1.68億歐元虧損。

關於第四季，Spotify預計月活躍用戶將達4.79億戶，較去年同期增加2300萬戶。該公司進一步指出，這將多增加700萬個付費用戶，讓付費總戶數來到2.02億戶。