周一公布的初值數據顯示，義大利第三季經濟成長率為季增0.5%，遠高於預期，並減輕了新上任右派政府的壓力。

義大利國家統計局(ISTAT)說，第三季國內生產總值為年增2.6%，高於預期。

路透對22位分析師的預測，義國上季經濟應為季增持平，年增率應為增加2.0%。

此數據不僅分析師感到意外，義國財政部在九月還曾預測，第三季GDP將迎來萎縮。

然而展望未來，能源帶動的高通膨為經濟前景蒙上了一層陰影，烏克蘭戰爭進一步惡化了前景。這場戰爭也削弱了企業和消費者的信心，抑制了投資，打擊了家庭的消費能力。

義大利官方預計今年經濟成長率為3.3%，2023年將急遽放緩至僅成長0.6%。

ISTAT說，假設第四季GDP避開衰退，季增率為持平，則今年經濟成長率將上修為3.9%。

財政部曾在九月預估，該國經濟將持續萎縮，直到明年第二季。此也突顯了10月15日才新就職的Giorgia Meloni首相所面臨的難題。