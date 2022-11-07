IC測試載板廠雍智科技(6683)2022年10月營收持穩高檔，「雙升」改寫同期次高，法人預期第四季表現可望持穩高檔。雍智股價10月底下探142元的2年半低點，近日穩步回升，今（7）日開高後放量飆升8.28％至170元，截至午盤維持逾5％漲勢，表現強於大盤。

雍智科技公布2022年10月自結營收1.32億元，較9月1.3億元成長1.69％、較去年同期1.15億元成長達14.94％，改寫同期次高。累計前10月自結營收12.85億元，較去年同期12.29億元成長4.62％，續創同期新高。

雖然半導體產業進入庫存調整期，部分產品受消費市場疲弱影響，相關應用的IC測試及老化測試載板訂單減少，但在WiFi 6／6E、車用、高速運算（HPC）、電源管理晶片等應用需求強勁撐盤下，雍智單月營收仍持穩高檔，法人預期第四季營收可望持穩高檔水準。

雍智過往聚焦後段成品測試，隨後因應5G、AI、HPC等趨勢切入晶圓探針卡市場，增添營運成長動能。法人認為，雍智明年新開案需求仍正向，且導入智慧製造並反映原料成本後，有助維持毛利率表現，可望使今明2年營運維持成長表現。