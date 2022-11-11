連鎖餐飲集團乾杯(1269)公布2022年10月自結合併營收3.55億元，雖較9月3.78億元次高小減6.05％、仍較去年同期3.02億元成長達17.44％，創同期新高、歷史第四高。累計前10月合併營收30.78億元，較去年同期24.19億元成長達27.28％，續創同期新高。

乾杯表示，雖然去年同期適逢五倍券報復性消費潮、墊高比較基期，但台灣市場既有門市營運淡季不淡、維持穩定成長，配合展店效益及外販零售事業挹注下，使10月台灣事業群營收年增近4成。

至於中國大陸市場在十一假期後，北京、深圳等地疫情多點爆發，影響門市來店數下滑、維持在7成表現。所幸在展店效益挹注下，營收衰退幅度得以收斂，中國大陸事業群10月營收年減約1成。

乾杯指出，10月入秋後民眾暖食進補需求增加，限定新品推出「鰻魚鍋」與「柚子味噌鍋」成功吸引來客嚐鮮，繳出單月熱銷近萬鍋佳績，帶動旗下黑毛屋本家、黑毛屋、麻辣45三大鍋物品牌10月營收月增逾，隨著天氣持續轉冷，有望帶動營收持續轉旺。

乾杯今年營運受疫情影響，面對營收成長承壓、營運成本增高等挑戰，對此仍積極透過台灣事業展店擴大營運動能，使營收逆勢成長、單月營收連6月改寫同期新高。目前集團兩岸共65家門市，包括台灣43家、中國大陸22家。

展望後市，11月各大百貨周年慶登場，乾杯集團9成門市位處百貨商場，有望跟進受惠消費人潮。集團今年首度祭出「會員感謝祭」活動搶攻雙11購物節商機，發放40萬名會員價值3000元商品兌換大禮包，一周帶動超過2500名會員回流使用，有望締造千萬業績挹注。

同時，乾杯電商零售品牌「乾杯超市」也響應年度網購盛事，推出各式新品、促銷優惠吸客拚業績。整體而言，隨著展店效益續發酵，乾杯預期第四季營收有望再創單季新高，力拚彌補上半年虧損衝擊。