機電空調系統整合廠洋基工程(6691)公布2022年10月自結合併營收11.84億元，月增5.17％、年增達55.45％，連6月改寫同期新高、亦創歷史第五高。累計前10月合併營收112.71億元、年增達33.07％，已超越去年全年106.58億元、提前改寫年度新高。

洋基工程專注於高科技廠房統包工程，承包無塵室恆溫恆濕、高低壓輸電、商業精緻空調、消防系統、製程管線系統、給排水系統、製程廢氣系統、監控及弱電系統安裝工程等。近年切入技術門檻更高的A級商辦大樓機電空調工程，提供業主一站式工程服務。

受惠國內半導體、印刷電路板（PCB）及光電大廠等高科技業者持續擴增資本支出，且加速推動高階及新興製程的趨勢不變，帶動洋基工程新承接合約標案持續不斷，單月營收自5月以來均持穩11億元以上高檔，持續改寫同期新高。

由於目前電子大廠對潔淨程度、減排效率等要求相當高，大幅提升無塵室及新建廠房的管線設計與施工技術難度，洋基工程身為國內少數具備承作大規模的無塵室統包及節能工程服務商，可望持續受惠電子大廠淨零排放商機，推升整體營運成長動能。

觀察洋基工程前10月主要產業別，分別為半導體55.01％、PCB 26.51％及光電業1.7％。同時，公司10月再接獲30億元的半導體晶圓廠大型無塵室機電空調工程合約，使未認列合約收入金額續升至210億元，較上半年大增約60億元。

洋基工程表示，以過往合約與施工經驗來看，約8成的未認列合約收入將於12～18個月內完成施工及認列，加上公司目前接單狀況仍相當熱絡，預估至2024年營運表現可望維持成長動能不墜。

洋基工程指出，國內電子大廠近期陸續轉向東南亞布局設廠，公司已於越南設立辦事處就近服務下游客戶，未來將視客戶需要拓展至其他東南亞地區，盼透過多角化布局跨種類、跨業態及跨地區的工程服務，挹注整體營收獲利成長動能。