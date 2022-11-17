永豐餘集團旗下消費品子公司永豐實（6790）減碳減廢有成，旗下清水廠17日榮獲第四屆國家企業環保獎銅級獎，為造紙業者中唯一入選。

永豐實旗下擁有五月花、柔情、得意衛生紙，以及橘子工坊清潔劑等多個知名品牌，為台灣最大的本土家用消費品公司之一。

為提供消費者品質與環保兼具的家庭用紙，永豐實清水廠除精進紙品功能性，也積極使用再生能源，並以再生燃料替代化石燃料，在節電、節水及減廢成效上多路並進，2021年溫室氣體盤查總量較前一年降減8.48％二氧化碳當量，優異表現獲國家企業環保獎肯定。

永豐實主管表示，清水廠強化能資源調節韌性，廠內設有固體再生燃料（SRF）進料系統，以SRF取代煤炭，2021年燃煤量較前年減少5.6％；用電效率方面，2021生產每噸紙耗電量較前年降減 1.33％；製程水處理方面，生產每噸紙用水量降減19％；資源回收方面，廢棄物量減少56％。著眼於產品發展和環境生態間的最佳利基點，清水廠逐步提升再生能源比例，降低化石燃料占比、減少碳排，讓資源永續循環。

另外永豐實楊梅廠日前也剛獲得環保署頒發「111年度臺灣資源循環績優企業循環組銀質 (一星) 獎」，表彰楊梅廠2021年廢棄物再利用率達96.7％、製程水再利用率超過90％、煤炭替代率13.75％，具體落實將生產過程中的餘料，妥善收集回收再使用，創造循環經濟產值。