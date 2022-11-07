行政院主計總處今（7）日指出，2020年我國每戶財富（PPP）為79.8萬美元，較2019年76萬增5％；若與OECD國家相比，台灣2019年PPP排名第三。官員表示，關鍵在於國人長期累積金融資產，預期「2020年台灣仍會排在前段班」。

主計總處7日發布國情統計通報顯示，2020年我國家庭部門平均每戶資產負債淨值（不含人壽保險及退休準備）依新台幣計算為1,263萬元，較2019年1,202萬元增5.1％，主因金融性資產淨值增55萬元，其中每戶有價證券增37萬元、現金及活期性存款增25萬元所致。 主計總處說，若依購買力評價（PPP）換算，2020年我國每戶財富（PPP）79.8萬美元，較2019年的76萬元增加5％。

另觀察我國與OECD會員國（38國）及夥伴國（3國）PPP，台灣2019年為76萬美元，高於OECD國家中位數25.5萬美元，排名僅次於盧森堡94.1萬元與瑞士86.2萬元，在含我國的42個國家中排名第3，優於南韓跟日本。