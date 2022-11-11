工總理事長苗豐強11日對明年經濟情勢直言，非常悲觀。他說，歐美各國困於高通膨、主要經濟體的強勢貨幣政策，又左右著全球金融的走勢、地緣政治的衝突進一步加深去全球化的腳步，世界銀行及國際貨幣基金（IMF）同時警示；全球可能有超過三分之一的經濟體，今年或明年將會陷入衰退或停滯。

工總11日舉行工業節大會，苗豐強致詞時指出，更值得關切的是，全球政經秩序正在劇烈變動中，地緣政治衝突加劇，烏俄戰爭不僅衝擊全球能源及糧食市場，更加速全球政經秩序走向集團化、分立化的態勢。美中戰略競爭，從貿易延伸到科技限制、投資補貼、金融消費等各領域，除牽動美中兩大強權的盟邦經貿政策，更對全球產業供應鏈產生重大影響。

面對全球日益動盪與景氣下行的趨勢，苗豐強指出，強化韌性成為因應挑戰的基調。並打造具有韌性的經濟與產業需要提出四建議：

一是，更開放的國際市場：他說，近年因地緣政治衝突、糧食危機等因素，國際上出現限制自由貿易趨勢，保護主義抬頭，對產業界形成新的挑戰。長年以來，我國加入區域經濟整合的路途艱難，所幸我國是WTO資訊科技協定（Information Technology Agreement, ITA）的一員，我國資通訊產業及半導體產業得以在開放、公平競爭的環境中憑藉實力取得關鍵地位。不過，我國許多傳統產業，例如石化、紡織、鋼鐵、工具機，甚至汽車零組件等產品出口，仍面臨東協國家和印度較高的關稅，對建立產業區域供應鏈有所阻礙。

二是，穩定低碳的能源供應，苗豐強指出，為了達成產業淨零轉型的目標，能源供應不但必須穩定，而且需要低碳。然而，按照目前政府的能源配比規劃，2025年核電廠除役後，很難兼顧穩定及低碳的需求。為因應全世界天然氣供應不足及零碳能源的趨勢，日、德等國都務實調整其能源政策，提高其核能比重，協助其達成淨零轉型的目標。產業界期待政府務實檢討能源規劃，不預先排除任何的能源，以穩定低碳的能源供應，協助產業淨零轉型。

三是，平衡完整的產業生態，苗豐強表示，平衡的產業生態系統是產業韌性的基礎。政府大力支持高科技發展，同時顧及其他產業，持續關切與追蹤產業關切的問題，包括協助各產業進行高值化、去碳化、人才培訓及移工引進等，這部份產業與政府需要持續的對話以及合作。

四是，和平安全的經營環境，苗豐強說，和平的經營環境是產業發展的根本，我們從烏俄戰爭中看到百姓流離失所，經濟嚴重受創，台灣應全力避免走到那一步。危疑不定的兩岸局勢更可能影響內外投資的意願，不利於國家的長遠發展。因此，恢復交流，面對溝通是當務之急，工總在今年的白皮書建議「民間先行、政府支持」的原則，希望政府委託具公信力與經貿性質的民間組織進行對話，以因應兩岸亟待解決的經貿事務。如今疫情已有效控制，對岸剛剛確立新一代領導團隊，工總願意在兩岸經貿關係的深厚基礎上，協助兩岸民間和平互動。