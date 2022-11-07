上周五美股勁揚，但北京當局重申清零防疫政策維持不變，周一香港恆生指數開跌0.80%，惟目前反彈勁揚1.39%，報16385.76點。國企股(H股)目前漲1.12%，為5544.01點。

美國非農就業報告喜憂參平，雖然新增就業人口超出預期，但失業率也見升高，再度使投資人對於聯準會可能放緩升息步伐的預期升高，上周五美股道瓊、標普500和那斯達克指數都收漲逾1%，費城半導體指數大漲4.60%。惟受到聯準會主席鮑爾警告最終利率可能高於先前預期影響，道瓊指數周線收跌1.4%，標普500指數周跌3.4%而那斯達克指數上周重挫5.7%。

廣州疫情惡化，北京當局在周末重申動態清零政策「不動搖」，美股指數期貨下跌，惟跌幅已見收斂。原油期貨價格則下挫逾1%。

目前恆生科技股上漲2.8%，商湯漲25.56%，稍早前一度漲近30%，表現最佳；其次為華虹半導體漲15.6%，準備在上海科創板上市的消息帶來提振。攜程集團跌2.8%，跌幅最大。

嗶哩嗶哩漲6.5%，傳執行官長陳睿將親自接管遊戲業務。

比亞迪開低3%，目前跌1.7%，因遭股神巴菲特再減持近330萬股。

受上周五金價大漲激勵，紫金目前飆升逾10%，招金漲11%。