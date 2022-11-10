在共和黨選情未如預期及其他利空消息打擊下，隔夜美股主要指數全面重挫，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數更崩跌6.79%，受此打擊，周四香港股市開低走低，目前恆生指數重挫2.12%，報16011.18點。國企股跌2.27%，報5408.90點。

恆生科技股指前跌2.67%，成分股幾乎全跌，僅瑞聲科技漲逾5%。小鵬汽車跌9.82%，蔚來跌9.81%，萬國數據跌9.33%，商湯跌8.28%，表現最疲弱。

除了小鵬和蔚來之外，理想汽車和零跑跌約5%，比亞迪跌逾3%，特斯拉執行長馬斯克再度出售該電動車大廠價值39.5億美元股票，隔夜特斯拉股價重挫近7.2%，股價刷新2年低點，亦拖累在港上市的新能源車族群。

出口概念股走弱，創科跌5.1%，在藍籌股中表現最差。

隔夜國際油價再跌約3%，石油股遭到拋售，中石油跌4.2%，中海油跌2.3%，中石化跌1.8%，中海油田服務跌4.8%。

舜宇10月手機鏡頭出貨量大減，股價開跌6.3%，但目前跌幅已大幅收斂。舜宇公布10月手機鏡頭出貨量年減12.8%，車載鏡頭出貨量年增50.5%，手機攝像模組出貨量年減13.9%。