連鎖餐飲集團王品(2727)今（16）日歡慶成立29周年，邁向「三十而立」里程碑，董事長陳正輝宣布全面啟動同仁薪資、獎金、福利調升計畫，除了12月恢復舉辦9000人的集團尾牙，明年也將重啟國外旅遊，而集團起薪含全勤將於明年元旦調整為3.3～3.44萬元。

王品表示，為集團能在台灣餐飲市場立足30年，多品牌布局策略為關鍵，並透露重啟鐵板燒市場最新擴張計畫，將於12月將推出全新品牌「阪前」，主打日澳頂級和牛七吃，搭配龍蝦、活鮑、干貝等奢華海陸食材，每人單一價位、單一套餐模式亦創集團先例。

王品在台灣事業群復甦帶動下，2022年第三季營運谷底強彈，歸屬母公司稅後淨利2.83億元、每股盈餘3.77元，雙創近8年半新高，帶動前三季歸屬母公司稅後淨利1.81億元、每股盈餘2.41元，較去年同期虧損1.82億元顯著轉盈，扭轉上半年虧損態勢。

陳正輝表示「人才是餐飲業最重要的資源」，為迎向王品30新篇章，也感謝同仁在疫情間同心協力，宣布全面啟動薪酬、福利調升計畫。同時，隨著國門開放，亦率先宣布集團明年將重啟睽違3年的國外同仁旅遊。

王品去年尾牙因疫情暫緩舉辦，宣布將於12月舉辦5場飯店包場尾牙，共計9千名同仁參與，搭配下半日的遊樂園行程，讓同仁盡情享受吃美食、看表演、抽大獎、遊樂園一條龍的放鬆之旅。

而自1995年起舉辦的「王品國外旅遊」，除了近3年因疫情調整為國內旅遊外，累計出國人次近5萬人，足跡遍布33國。王品表示，今年國內旅遊共計出發81團、超過3千名同仁與家人參加，待明年國外旅遊行程正式公告，預估會有更多同仁踴躍參與。

王品集團也祭出更具競爭力的薪資招募人才。自明年元旦起，集團正職同仁起薪含全勤調升為3.3萬元起，各品牌可依區域行情、品牌屬性向上調整，如「夏慕尼」、「陶板屋」搶先喊出無經驗可、月薪含全勤3.44萬元條件，盼吸引更多優秀人才加入。

為歡慶集團成立29周年，王品集團創始品牌「王品牛排」即日起至22日推出限時生日優惠，活動期間內平日消費2客套餐、並出示王品瘋美食App優惠畫面，即款待價值688元的「嫩煎黑松露干貝」1份。