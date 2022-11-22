大陸電商巨頭京東創辦人劉強東今日向員工發出全體信，明年會降低高層管理人員現金薪酬1至2成，同時改善基層員工待遇，集團會動用100億元人民幣(下同)，為全體基層員工設立「住房保障基金」，以及逐步為已併購的德邦快遞十幾萬員工繳齊五險一金。

劉強東在信中指出，明年1月1日起，京東集團副總監以上以及相對應的P／T序列以上全部高級管理人員，現金薪酬全部降低10％至20％不等，職位越高降得越多。同時會逐步為德邦快遞的員工繳齊五險一金，確保能「老有所養，病有所醫」。也會按照一定條件，逐步將外包人員轉化為德邦的員工。

信中又說，集團會拿出100億元人民幣，為基層員工設立住房保障基金，為工作滿五年以上全體員工，實現購房願望。基金是循環無息貸款基金，意味著未來十年，集團累積投入資金總額會高達數百億。

而劉強東個人會再捐款一億，集團以及各個BGBU也會拿出一定比例的現金，大幅擴充「員工子女救助基金」的規模，為任何一個在職的員工，一旦發生重大不幸導致喪失勞動能力或失去性命，子女將由基金撫養最長至22歲，直至大學畢業，確保每個員工在任何情況下都不會返貧或者令家庭難以為繼。

劉強東表示，希望二千多位高管能夠理解和支持決定，又說如果兩年之內，京東業績重回高增長狀態，集團隨時可以會恢復高管的現金報酬。

京東截至9月底的第三季度，淨收入為2435億元，同比增長11.4％。歸屬於普通股股東的淨利潤為60億元，去年同期為淨虧損28億元；非美國通用會計准則下歸屬於普通股股東的淨利潤為100億元，去年同期為50億元，同比增長100％。