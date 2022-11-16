高通2022年Snapdragon高峰會登場，宣布推出最新旗艦行動平台Snapdragon 8 Gen 2。Snapdragon 8 Gen 2採用全面突破性的AI進行智慧設計，目前已獲全球OEM廠商和品牌採用，包括華碩(2357)ROG玩家共和國、榮耀、iQOO、摩托羅拉、努比亞、一加、OPPO、REDMAGIC、紅米、夏普、索尼、vivo、小米、星紀/魅族和中興通訊，預計將在2022年底推出首批商用裝置。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示，Snapdragon 8 Gen 2將在2023年徹底改變旗艦智慧型手機格局，提供突破性的AI、無與倫比的連接能力和冠軍級的遊戲體驗。

高通表示，Snapdragon 8 Gen 2 提供了開創性的AI並與系統全面整合。

在升級的高通Hexagon處理器的推動下，使用者可透過多語言翻譯和先進的AI拍攝功能體驗更快的自然語言處理。Hexagon處理器針對架構進行全新升級，包括微圖塊(micro tile)推論和更大的張量加速器，AI效能可提高多達4.35倍。這也是首款支援INT4(一種革命性的AI精度格式)的Snapdragon行動平台，每瓦效能提升60%，可持續進行AI推論。

高通8 Gen 2首次推出全新的Snapdragon Elite Gaming功能，包括即時硬體加速光線追蹤，可為手機遊戲提供逼真的光線、反射和照明。升級後的高通Adreno GPU效能提升高達25%，高通Kryo CPU功耗效率提升高達40%，因此使用者可以在電池續航時間更長的情況下體驗冠軍級遊戲情境。

高通Snapdragon 8 Gen 2擁有5G、Wi-Fi和藍牙的連接能力。Snapdragon 8 Gen 2採用Snapdragon X70 5G數據機射頻系統和高通5G AI處理器，利用AI的能力實現突破性的5G上傳和下載速度、覆蓋範圍、低延遲和功耗效率。這是首款支援5G和5G/4G雙卡雙通的Snapdragon平台，同時發揮兩張5G SIM卡的強大功能和靈活性。

據悉Snapdragon 8 Gen 2採用的是由台積電(2330)4奈米製程。Snapdragon 8 Gen 2目前已獲全球OEM廠商和品牌採用，終端預計將在2022年底推出首批商用裝置。