撼訊（6150）公告9月自結數，受到顯卡市價續跌、庫存升高，超微AMD的新一代顯卡產品推出及放量的時間延後等不利因素影響，其單月營收年減逾八成、降至1.61億元外，獲利亦大幅衰退、由盈轉虧。其中，其單月稅前虧損0.37億元、稅後虧損0.29億元，稅後每股虧損0.6元，較去年同期的1.29元明顯衰退。

在挖礦需求急退後，顯卡市場接連遭逢歐、美、中等三大地區需求快速下滑所累，撼訊第二季營運動能即已大幅走弱，除單季營收降至9.39億元，季減、年減幅皆逾五成，毛利率亦從雙位數跌至剩1.5％，營益率轉為負數、為-5.1％，單季稅後虧損5,213萬元，稅後每股虧損1.08元。

在第一季營收、獲利皆有刷新歷史同期新高的支撐下，撼訊上半年營收年減幅未達兩位數、衰退7.59％為31.4億元，不過毛利率則是對半砍、降至10％，營益率、淨利率亦皆守住正數，但從去年同期的雙位數收斂至剩4.7％、3.5％，稅後純益1.11億元、年減76％，為歷年同期第三高，僅較去年及2018年適逢挖礦熱潮時的同期低。