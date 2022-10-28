櫃買中心28日表示，預計下周四（11月3日）審議長佳智能公司（6841）上櫃案。

長佳智能公司是以科技事業申請上櫃，主要是從事醫療人工智慧產品之研發與銷售，董事長為陳明豐，推薦證券商是元富證券及元大證券，申請時資本額9億元。

長佳智能公司2021年營業收入為3,824萬元，稅後淨損為5,420萬元，每股虧損為0.61元。今年上半年營業收入為2,333萬元，稅後淨損為2,834萬元，每股虧損為0.32元。

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