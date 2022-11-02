櫃檯買賣中心預計於111年11月7日審議東研信超公司(6840)上櫃案。

東研信超公司主係提供電子電氣產品之強制性與自願性測試驗證服務，董事長為吳仲超，推薦證券商係永豐金證券及康和證券，申請時資本額2億2990萬元，東研信超公司110年度合併營業收入為8億2505萬9000元，稅後盈餘為1億2916萬5000元，每股盈餘為5.58元；111年上半年度合併營業收入為4億3975萬9000元，稅後盈餘為6713萬8000元，每股盈餘為2.9元。