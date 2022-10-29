水快29日晚將封閉施工，警籲民眾改道。（警方提供）

北市政工務局新建工程處在29日晚間11時，至30日上午6時，將進行中正橋改建工程施作。預計封閉水源路（廈門街至重慶南路3段174巷口），及水源快速道路師大路至泉州街匝道、雙向全線路段，警方提醒駕駛行經附近區域時，配點疏導改道以維交通順暢。

中正二警方表示，因應水源路及水源快速道路封閉，建議改道路線：1、東往西向：水源路提早於同安街、牯嶺街、廈門街右轉改道。2、水源快速道路往萬華：下師大匝道-汀州路-泉州匝道。3、水源快速道路往新店：下泉州匝道-汀州路-師大路－師大匝道。

為維護民眾行車順暢，建議用路人提早於萬華富民匝道改道，改走平面道路，避免行經水源快速道路泉州至師大路段，中正二警方已規劃警力及派遣義交，於中華泉州、師大水源、汀州路沿線等重要路口指揮疏導，加強路況查報，並適時啟動交通快打，及時疏導避免臨時道路交通壅塞。

警方提醒用路人，管制期間請駕駛人行經路口謹記以下口訣：「慢」接近路口減慢速度、「看」隨時轉頭查看左右後方有無來車、「停」遇有行人馬上煞停，讓行人穿越道的行人先行，以保行車平安。