擋不住連日大雨沖刷，高速公路今傳走山意外！國道一號汐止交流道、南下約10.1公里處，邊坡突然土石滑落，路肩告示牌基座鬆軟，朝主線外側車道嚴重傾斜，場面怵目驚心。由於現場仍具危險性，警方已拉起封鎖線，目前主線2線、匝道1線均無法通行，只剩內線1車道可走。
警方調閱監視器，事發當時並無人車經過，未釀成傷亡。因目前只剩內側車道可通行，車流明顯回堵。警方呼籲用路人改道；天雨路滑，若行經該處也要放慢車速。
擋不住連日大雨沖刷，高速公路今傳走山意外！國道一號汐止交流道、南下約10.1公里處，邊坡突然土石滑落，路肩告示牌基座鬆軟，朝主線外側車道嚴重傾斜，場面怵目驚心。由於現場仍具危險性，警方已拉起封鎖線，目前主線2線、匝道1線均無法通行，只剩內線1車道可走。
警方調閱監視器，事發當時並無人車經過，未釀成傷亡。因目前只剩內側車道可通行，車流明顯回堵。警方呼籲用路人改道；天雨路滑，若行經該處也要放慢車速。
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