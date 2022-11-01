今（1）日上午11點21分國道1號南向汐止交流道南出集散道10k上方邊坡滑落，占用外側車道，高公局表示，無人受困傷亡，現場邊坡狀況搶修中。

高公局表示，現場歪斜傾斜門架已通知相關維護單位前往拆除，坍方土堆將盡速移至附近空地，若評估無安全疑慮後，將盡速開放通車。後方回堵5公里，建議改道路線包括：基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南；國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。