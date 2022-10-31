受奈格颱風環流及東北季風影響，蘇花公路台9線119.4K處崩坍，導致雙向封閉，警方於現場管制交通，已連繫公路總局第四區養護工程處南澳工程段派員前往處理，預計至少3個小時以上才能恢復交通。

警方表示，上午10時50分台9線119.4K處崩坍，致雙向封閉、主要對外道路中道，目前清理土石中，預計只少3個小時以上，始能恢復交通；現場有1部工程車遭坍方落石掩埋，車上人員安全。