國道1號南下10.1公里處汐止段昨（1日）上午發生邊坡土石崩落意外，南向汐止出口交流道至今仍持續封閉搶修，今天一早上上班時間，該路段就紫爆，國道1號南向大華系統（5km）到汐止（10km）最低時速一度只剩6公里，目前時速也只有15至18公里，連帶汐止多處平面道路也都塞爆。

國道1號汐止段大塞車，連多處平面道路也都塞爆。(網友提供)

不少網友今早也在臉書社團《汐止集團》上哀嚎說，早上8點左右，新台五路整條大塞車，「好塞，塞到懷疑人生」、「7點多開始就爆炸了」、「7點15分出門，現在還在沒到東湖」、「預料中的事，寧願6:30出門到公司補眠1小時，也不要塞在路上1小時」、「汐止進入交通黑暗期，不是土石流就路坍方」。

高公局表示，昨天（1日）上午約11時21分國道1號南下約10k＋100處邊坡，因先前地震及連日降雨導致崩塌，造成路燈傾倒，連「汐止國5」、「高速公路」等字樣的告示牌門架都移位歪斜，造成國道1號汐止南下出口路面受損，目前封閉國道1號南下往汐止交流道出口及汐止系統交流道轉國道3號交通，預計於周五（4日）下班前完成匝道搶修，恢復通行。

因搶修工程影響高公局呼籲用路人提前改道，包括：基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南；國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。