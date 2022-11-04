國立高雄師範大學4日於燕巢校區盛大歡慶68周年校慶，以「飛揚68 桃李齊發」為主軸，由音樂系管樂團演奏紅豆與灌籃高手2首歌曲，揭開校慶序幕。此次校慶最吸睛的莫過於由15支隊伍共同競爭的啦啦隊競賽，校慶最後則在校長吳連賞帶領師生慢跑3公里畫下句點。

備受矚目的啦啦隊競賽由身穿黑衣黑裙，搭上奪目紫色外套的視設系奪冠；藝產班則是穿上白色短版上衣與牛仔褲，綁上紅色頭巾，亮眼的裝扮與舞蹈獲得銀牌殊榮；美術系走古典風格，還特地製作兩隻火鳳凰共襄盛舉，順利拿到銅牌佳績；特教系、電機系及教育系則分別榮獲最佳精神獎、創意獎與造型獎。

校慶尾聲，吳連賞親自率領師生500餘人，進行健康路跑活動，師生們以慢跑姿態，沿途欣賞燕巢校區的美麗景觀，吳連賞也期勉師生們在追求學識與研究外，更要注重身體健康。

吳連賞感性表示，今年校慶是他任內最後一次主持慶祝大會，在高師大的8年來，校務基金存款提高了近5億，並積極開辦各種在職碩士專班及國軍碩士專班，8年來全校學生人數累積增加近700人。最後吳連賞也感謝師生的共同努力，並祝福高師大校運昌榮，師生們都健康快樂。