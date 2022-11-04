美國運動賽事中都會安排啦啦隊表演，近日竟有一名保全搶走隊員的風采。美國兩所大學日前舉辦美式足球比賽，中場休息時啦啦隊進場熱舞，豈料一名保全竟站在隊伍前面，正好擋住啦啦隊的表演，隨後被場邊的教練驅趕，沒想到保全竟加入啦啦隊一起熱舞，在網路上引發討論。

根據《今日美國》報導，田納西大學（University of Tennessee）近日與肯塔基大學（University of Kentucky）進行美式足球比賽，中場休息時，田納西大學啦啦隊上場表演，豈料一名保全竟擋在前面，前排隊員向場邊教練投訴被保安擋住，教練便要求保全趕緊離開，豈料對方非但沒離開，還直接加入隊伍，跟啦啦隊一起熱舞。

擔任保全的40歲伽利安（Michael Galyean）受訪提到，他其實不是真的保全，啦啦隊教練向他在社區教跳舞的朋友透露，希望在表演上有些新火花，因此找到他一起表演，而他10月底才收到邀請，練舞時間其實並不多，當時他先與一名保全換制服，之後再場上巡邏，讓觀眾誤以為他是「真保全」，直到比賽還剩4分鐘時，啦啦隊一上場他就「舞力全開」。

伽利安提到，受到邀請時他很緊張，不確定自己年紀這麼大，是否還能好好表演，而他其實也是田納西大學的校友，從小就很希望能成為啦啦隊隊長，只是這個夢想一直未實現，如今中年了還有機會上場，讓他感到非常開心，而且隨著時間推移，也忘了跳舞這份熱情，他在零售業工作長達25年，直到去年失業，他打算一一完成年輕時的夢想。