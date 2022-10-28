台灣彩虹公民行動協會29日將在台北市政府前廣場舉辦「第20屆台灣同志遊行」集會遊行活動，為維護活動交通秩序與安全，信義分局公布相關活動交通疏導、管制措施如下：

一、活動時間：10月29日12時起至19時止。

二、遊行路線：台北市政府前廣場集合出發，並以南北2路線繞行後回到市府前廣場。

(一)北路線：台北市政府前廣場 → 仁愛路 → 敦化南路 → 忠孝東路 → 逸仙路 → 市府前廣場。

(二)南路線：台北市政府前廣場 → 仁愛路 → 光復南路→ 信義路 → 敦化南路 → 仁愛路 → 市府前廣場。

三、交通管制路段(視現場狀況彈性調整管制範圍及時段)：

(一)新仁愛路（一號道路至市府路）：10月28日22時起管制。

(二)市府路（松高路至松壽路）：10月29日00時至16時管制雙向全線道、16時至24時管制西側四線道。

四、建議改道動線：

(一)東西向改道信義路、市民大道。

(二)南北向改道松仁路、基隆路地下道。

信義分局表示，將針對遊行路線進行階段性彈性交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍，請用路人提前改道，避開遊行路線、管制路段，以免耽誤時間，並留意收聽警廣路況插播；另提醒搭乘公車的民眾，活動期間遊行沿線的公車停靠站將暫停服務，民眾若要查詢改道路線，可以至北市公共運輸處網站了解詳情。

另信義分局提醒，同時段信義商圈適逢百貨周年慶及集會活動，市府路及松智路將全線、部分管制，並視車流狀況彈性調撥車道，勢必造成行經車速減緩，亦可能造成周邊車多壅塞之情形，請民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往，並遵循現場執勤員警及義交指揮，共同維護交通順暢與安全。