苗栗縣長夫人蔡麗卿3日參加苗栗縣蘭馨協會舉辦的反家暴遊行，與社區廣場舞團一同大跳廣場舞。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人蔡麗卿與多位女性縣議員3日參加苗栗縣蘭馨協會舉辦的反家暴遊行。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人蔡麗卿與多位女性縣議員3日參加苗栗縣蘭馨協會舉辦的反家暴遊行。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人蔡麗卿3日陪同小朋友參加苗栗縣蘭馨協會舉辦的反家暴遊行。（謝明俊攝）

每年的11月3日是國際終止家庭暴力暨制止人口販賣活動日，以婦幼保護為職志的苗栗縣國際蘭馨交流協會，3日與竹南警分局一起合辦反家暴宣導遊行，苗栗縣長夫人蔡麗卿與多名女性縣議員一起站出來支持反家暴，並在幼兒園小朋友的陪同下，在竹南鎮市區遊行宣導，希望大家一同來「愛要擁抱、拒絕家暴。」

國內成立「113婦幼保護專線」因而訂定每年的11月3日為終止家庭暴力暨防制人口販賣日，在這一天全國42個國際蘭馨交流協會，會以連線方式同步舉辦反家暴及防制人口販賣活動，以提醒每個民眾多多關懷周邊可能發生的家暴事件，並給予被害人更多的協助。

苗栗國際蘭馨交流協會成立宗旨就是本於「女人幫助女人，關懷貧困弱小」長期資助貧困女學生就學，解決學費支出困境，使弱勢女學生能安定就學生活，同時並關懷受家暴婦女及幼童，給予適時的援助。並且，人口販賣一直都是國際囑目議題，並自2007年12月2日訂定國際廢除奴隸日，開始推動防制人口販賣活動以來，蘭馨協會也將人口販賣同樣列為重點宣導項目之一。

每年的11月3日，蘭馨交流協會會同竹南警分局共同舉辦反家暴及防制人口販賣宣導活動，3日上午，蘭馨協會全體人員、帶著竹南鎮內2所幼兒園小朋友，以及社區廣舞團的婆婆媽媽約2百人齊聚竹南分局前，身兼苗栗縣婦女聯合會主委的苗栗縣長夫人蔡麗卿，以及擔任青溪婦女會理事長的縣議員張淑芬、縣議員廖秀紅、張佳玲等人都到場支持反家暴活動，蔡麗卿扮起縣長夫人阿婆，教導小朋友們遇到家暴事件時要記得打113電話求救，隨後蔡麗卿等並帶領小朋友們繞行竹南市區，向來往民眾宣導反家暴，提醒大家一起來「愛要擁抱、拒絕家暴」