標普全球公布經季調後澳洲服務業採購經理人指數（PMI）的10月商業活動指數，從9月的50.6點下跌至49.3點，為九個月內首次跌破50臨界點而處於萎縮狀態。主要是澳洲央行自5月開始積極升息，令民眾不斷減少消費所致。