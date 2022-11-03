標普全球公布經季調後澳洲服務業採購經理人指數（PMI）的10月商業活動指數，從9月的50.6點下跌至49.3點，為九個月內首次跌破50臨界點而處於萎縮狀態。主要是澳洲央行自5月開始積極升息，令民眾不斷減少消費所致。

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