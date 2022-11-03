澳洲10月商業活動指數九個月內首次萎縮 21:342022/11/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 標普全球公布經季調後澳洲服務業採購經理人指數（PMI）的10月商業活動指數，從9月的50.6點下跌至49.3點，為九個月內首次跌破50臨界點而處於萎縮狀態。主要是澳洲央行自5月開始積極升息，令民眾不斷減少消費所致。 美國出售澳洲24架C-130J運輸機 總價逾2千億 負數票協會民調 桃園市張善政小幅領先鄭運鵬 10月財新中國服務業PMI降至48.4 為6月以來最低 #商業活動 #指數 #萎縮 #澳洲 #九個 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搭飛機都到泰國了！汐止人哀嚎：3個小時都出不去 11:342022/11/03 生活 賴香伶批蘇揆業界重訊當輔選 借牌得標說不清 13:282022/11/03 政治 先買後付BNPL恐掀風暴 黃天牧緊盯 12:272022/11/03 財經 《國際金融》聯準會伸「鷹」爪 歐股瑟瑟發抖中 17:362022/11/03 財經 綠批市政行程包裝助選 盧：王國材來她也親自接待 13:042022/11/03 政治 許瑞宏推「向上國際觀光夜市」吸人潮 13:202022/11/03 政治 操盤心法－指數短線挑戰13,400點 反彈操作嚴控風險 04:102022/11/03 證券．權證 桃園市長「換人換黨做做看」最新民調曝光 逾半選民竟這樣說 18:122022/11/03 政治 《國際經濟》俄9月GDP年減5% 今年估萎縮2.9% 13:542022/11/03 財經 10月中國物流業景氣 回落 04:102022/11/03 全球財經 《國際產業》安盛喜憂參半 颶風賠償金4億歐元 15:252022/11/03 財經 九合一選舉26日舉行 大陸全國台企聯呼籲台商： 返台投票 12:262022/11/03 兩岸 《國際金融》旅遊回春 泰股明年可望創新高 16:452022/11/03 財經 黃珊珊民調萎縮有原因！蔡正元斷言蔣萬安：至少65萬票起跳 07:362022/11/03 政治 《國際金融》投資人保守 歐股收低 09:382022/11/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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