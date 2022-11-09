澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天說，澳洲與中國數年來關係緊張，若能和中國國家主席習近平會面，對兩國關係將是正面發展。

路透社報導，艾班尼斯的辦公室表示，他準備參加在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會，以及泰國曼谷主辦的亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC），還有於柬埔寨展開的東亞高峰會（East Asia Summit）。

G20峰會將於本月15日和16日舉行。

印尼總統的一名顧問先前表示，習近平也將參加G20峰會，但目前不清楚他是否會參加其他區域性會議。

艾班尼斯在坎培拉舉行的記者會上告訴記者：「我已經表達得非常明確，對話是好事，若能安排與習近平見面，那會很有正面意義。」

他補充道：「我們正籌劃一連串會議，但尚未定案。」

澳洲和中國的外交關係近年嚴重惡化，中國對部分從澳洲進口的商品實施貿易制裁，且因澳洲呼籲針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源展開國際調查而大表憤怒。

近期有報導指稱澳洲等西方國家的退役軍事飛行員可能被利誘去協助訓練中國軍方，澳洲政府今天下令調查。

根據澳洲外交部所言，澳洲和中國領導人上一次會面，是前總理莫里森（Scott Morrison）2019年在G20會議上會晤習近平。

中國外交部長王毅昨天在電話中告訴澳洲外長黃英賢（Penny Wong），兩國應解決彼此合理的擔憂，並為因應全球面臨的挑戰作出貢獻。

根據中國外交部聲明，王毅說，兩國應努力重建對彼此的信任，使雙方關係回到正軌。