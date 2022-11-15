大陸國家主席習近平15日下午在峇里島會見澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。習近平指出，中澳關係曾長期走在中國與發達國家關係前列，值得雙方珍惜。過去幾年，中澳關係遇到困難，這是我們不願看到的。中澳兩國同為亞太地區重要國家，應該改善、維護、發展好兩國關係，這不僅符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太地區和世界和平與發展。

根據新華網引述習近平強調，今年是中澳建交50周年。兩國關係走向成熟穩定，首先應體現在正確看待彼此的差異和分歧。要超越分歧，相互尊重，互利共贏，這是兩國關係實現穩定發展的關鍵。

他說，中澳之間從來沒有根本利害衝突，有的是兩國人民傳統友誼和高度互補的經濟結構，有的是維護聯合國憲章宗旨和原則的共同訴求。中方重視澳方近期展現的改善和發展兩國關係的意願。雙方應該總結經驗教訓，探討如何推動兩國關係重回正確軌道並可持續地向前發展。雙方經貿合作潛力巨大，希望澳方為中國企業赴澳投資經營提供良好營商環境。

艾班尼斯表示，澳中兩國很快將迎來建交50周年。澳中全面戰略夥伴關係符合雙方共同利益。澳方願意秉持當年澳中建交初心，本著相互尊重、平等合作精神，同中方共同努力，通過建設性、坦誠對話溝通縮小分歧，推動澳中關係穩定發展，並就應對氣候變化、經貿等重要問題開展更多合作。