伊朗大權在握的革命衛隊指揮官沙拉米（Hossein Salami）警告抗議民眾，今天是他們能夠走上街頭的最後一天。
路透社報導，沙拉米說，「別再走上街頭了！今天是動亂的最後一天」。
自從22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）上月在遭道德警察拘留期間死亡以來，伊朗便陷入抗議風潮。
如今伊朗社會各階層的暴怒民眾已使抗議轉為起義，對伊斯蘭教士出身的領導層構成自1979年革命以來的最大膽挑戰之一。
人權團體指出，伊朗各地至少已有250名抗議者遭到殺害，數以千計的人被捕。
伊朗大權在握的革命衛隊指揮官沙拉米（Hossein Salami）警告抗議民眾，今天是他們能夠走上街頭的最後一天。
路透社報導，沙拉米說，「別再走上街頭了！今天是動亂的最後一天」。
自從22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）上月在遭道德警察拘留期間死亡以來，伊朗便陷入抗議風潮。
如今伊朗社會各階層的暴怒民眾已使抗議轉為起義，對伊斯蘭教士出身的領導層構成自1979年革命以來的最大膽挑戰之一。
人權團體指出，伊朗各地至少已有250名抗議者遭到殺害，數以千計的人被捕。
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