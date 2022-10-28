台中市政府交通局舉辦「區區一騎嗨，全城動騎來」，每日指定2.0場站借或還YouBike 2.0或2.0E就能參加抽獎，帶動youbike騎乘人數，家住南區的香香（化名）天天依29區指定站點騎乘，其中更有幾次是趕在晚上12點前完成，陳香君說，若不是參加「全城動騎來」活動，很少有機會深入了解各地風土民情，有時也會遇到搭公車來YouBike指定站點的車友，希望自己能順利完成谷關站。

交通局長葉昭甫表示，台中市自2020年底正式啟動「iBike倍增計畫」，原定3年增加1000站，提前達標，至10月20日已完成1208站建置營運全國第一，累計騎乘人次突破6000萬，「區區一騎嗨，全城動騎來」帶動公共自行車租賃熱潮，任務站點平均增加500人次租借，活動持續進行中，歡迎民眾響應低碳生活。

「天天騎YouBike已變成生活中的超級任務」香香說，有時為了要不要從南區跑到豐原、龍井、大肚等站點，一度心想算了，但受堅持到底的信念鞭策，依然天天出門騎車，有次到指定站點快晚上12點，順利騎上YouBike時很有成就感。

香香說，任務站點有的在捷運站或火車站附近，騎YouBike逛一逛，也會偶遇搭公車來YouBike指定站點的車友，更能深入了在地方，且這次騎遍全市的活動，女兒是最佳車友，29站最後指定站點在谷關，是目前全市最高公共自行車租賃站，若是缺了這一站騎乘的拚圖，紀錄就差臨門一腳，一定要努力達成。