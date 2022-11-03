台南市長黃偉哲今天宣布，明年全市T-Bike將全面更換為YouBike，遭國民黨台南市長候選人謝龍介批「抄政見總比抄論文好」，指他早於9月底提出「台南全面更換YouBike」，黃願意跟進他的主張，他樂觀其成。

黃偉哲競總發言人呂維胤反擊，「請謝龍介不要以為世界圍著你旋轉」，直指如果謝龍介有認真在議會開會，應該知道公共自行車政策從規畫、開標到評選，中間都是基層與許多學者專家的努力，請不要把功勞都攬在自己身上。

謝龍介指出，「台南全面更換YouBike」是他於9月22日公開提出的政見，當時黃偉哲回應是市府將針對T-Bike進行優化，明年租賃站將從78站增至500站，結果不過一個多月，黃偉哲跟隨他的政見，還開記者會當成自己的政績。

他也提到，更早之前喊出「全額補助老人健保」，黃偉哲也是稱「財政會倒」，結果，又抵不住民意反彈與黨內民代要求，急忙先發3000元。

謝龍介說，黃偉哲願意跟進他的主張、從善如流，他樂觀其成，只是既然知道這些主張對市民有利，符合民意，為何過去4年不做，等到他提出才做？與其等黃偉哲急抄作業，懇請台南市民投一次輪替，有比較，就知好壞。

呂維胤說，交通局早於今年8月8日議會交通局業務部門質詢時，回應多數議員關心公共自行車發展時，已表達將改以長年合約委託經營，並邀請包含微笑單車公司在內的廠商踴躍投標。

他也說，如果謝龍介真的有心提政見，為何會提出暫停跨港大橋興建這種荒謬政見？如果謝龍介真的替市民著想，怎麼會提出要關閉中西區圖書館這種想法？與其罵別人抄作業，不如自己先補上缺席議會的功課。