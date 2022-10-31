國防委員會今天下午審查國防預算公開部分，陸軍參謀長章元勳說，美售我29套海馬士火箭系統，共864枚遠程火箭，84枚精準飛彈；章元勳說，遠程火箭射程約70公里，精準飛彈射程300公里，分別在113年與116年交貨。

章元勳說，陸軍本來就向美提出採購29套海馬士的需求，但美方本來只同意11套，現因美停產109A6自走砲，便先採購另18套系統，合計金額約325億元，新增的18套購案發價書正在談。