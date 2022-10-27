南投縣客家文化節「客家藝起來」系列活動「名人講座」，將於10月29日（周六）下午2點30 分，於南投縣文化局演講廳，邀請客家戲劇《茶金》男主角「吉桑」─郭子乾主講《解悶救人生》。

出身埔里鎮的郭子乾，擅長觀察周遭環境和人物，學習他人言詞技巧與口吻，並以模仿他人聞名，此次將以《解悶救人生》為主題演講，歡迎大家一起解煩悶、救人生，精彩講座，不容錯過。相關活動訊息請至臉書搜尋「愛上南投客家」，或南投縣政府文化局官網最新消息查詢。