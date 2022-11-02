民進黨南投縣長候選人蔡培慧拋出「強化24小時臨托服務」政見，強調南投是觀光與農業大縣，很多縣民平日擔任飯店櫃台、餐廳輪班或傳統農業工作，一時間可能找不到人幫忙帶小孩。故她將擴大培訓13鄉鎮各地的合格保姆，並建立線上托育平台，讓家長們在需要的時候，就近預約即可找到合格合法的保姆，費用3分之2由家長支付，3分之1則由縣政府來出。

蔡培慧今（2）日在臉書發文表示，南投是觀光大縣、農業大縣，當縣民在飯店櫃檯、餐廳輪班找不到人帶小孩怎麼辦？當縣民農忙時期或是家庭成員臨時無法幫忙顧孩子怎麼辦？當大家累了需要喘息的空間又該怎麼辦？

針對以上問題，蔡培慧提出「強化24小時臨托服務」政見，含有三大措施：

1、擴大培訓13鄉鎮各地的合格保姆。

2、並建立線上托育平台。

3、讓家長們在需要的時候，就近預約找到合格合法的保姆，費用2／3由家長支付，1／3由縣政府支付。

蔡培慧強調，希望南投人能讓她幫忙分擔顧囝仔的煩惱，讓她做縣民最好的「神隊友」，懇請大家11月26日支持「1號蔡培慧」。