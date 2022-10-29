大陸國有六大行前三季成績單全部出爐，截至10月28日晚間，六家銀行合計實現營業收入人民幣（下同）2.84兆元，合計實現淨利潤1.03兆元。工商銀行繼續領先，前三季營業收入、淨利潤分別為7,113.92億元和2,665.10億元。

中證報報導，六家銀行不良貸款率均低於1.50％。其中，郵儲銀行不良貸款率最低，第三季末為0.83％。數據顯示，今年前三季六大行經營業績穩中向好，營業收入、淨利潤整體正增長。

營收方面，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行分別為7,113.92億元、6,305.39億元、5,646.20億元、4,678.18億元、2,100.76億元和2,569.31億元，合計營業收入2.84兆元。

淨利潤方面，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行分別為2,665.10億元、2,467.24億元、1,973.01億元、1,810.17億元、739.35億元和680.20億元，合計淨利潤1.03兆元。

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